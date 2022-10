Debutto in Parlamento per Toni Ricciardi

12 SHARES Condividi Tweet

Comincia ufficialmente oggi la XIX legislatura con le prime sedute di Camera dei Deputati (ore 10) e Senato della Repubblica (ore 10.30). Due gli irpini che tornano a Roma da deputati: Gianfranco Rotondi per il centrodestra, eletto nell’uninominale, e Michele Gubitosa per il M5S, eletto al plurinominale.

Ma sarà anche la prima volta in Parlamento per Toni Ricciardi. Lo storico di Castelfranci, da anni docente a Ginevra ed eletto col Pd nella circoscrizione estero, debutta tra i banchi di Montecitorio. All’ordine del giorno: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti, elezione del Presidente. Presiede Ettore Rosato, Vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente.

A rappresentare la provincia di Avellino perché eletti qui, sebbene non irpini, saranno inoltre: Giulia Cosenza, senatrice del centrodestra; Piero De Luca, deputato del Partito democratico; Franco Mari per Sinistra italiana.

