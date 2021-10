26 SHARES Condividi Tweet

L’azienda Di Iorio di Montemiletto è tra le finaliste del Campionato Mondiale della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria per il migliore Panettone del mondo. Un riconoscimento importante per la storica azienda irpina che vanta 270 anni di storia nel segno della qualità e della tradizione.

Il Panettone realizzato nello stabilimento di Montemiletto sarà in gara per la categoria “Classico”, una delle quattro (le altre sono Innovativo, Decorato e Gluten Free) previste dal Campionato Mondiale della FIPGC, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento con la competizione e le premiazioni è per domenica 10 ottobre alle 12.00 presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, in Via Ventiquattro Maggio 43, a Roma. La giuria sarà composta da 10 Campioni del Mondo di Pasticceria: Roberto Lestani, presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli.

“Per noi è un grande onore essere stati selezionati per la finale del campionato mondiale del migliore panettone”, precisa l’amministratore di Torrone Di Iorio Gianni Festa. “È un risultato straordinario che mi sento di condividere con tutta l’azienda, portata ogni giorno sempre più in alto da un gruppo di persone animato da grande passione e spirito di sacrificio”.

La qualità è il marchio di fabbrica del Panettone di Di Iorio e di tutte le produzioni di casa. “La nostra lavorazione – spiega l’imprenditore – è artigianale al 100% e realizzata esclusivamente con lievito madre e ingredienti naturali, selezionati con grande rigore e attenzione, a partire dai candidi, di nostra produzione. La lievitazione di 36 ore è la garanzia per un Panettone soffice, sempre più apprezzato e richiesto anche all’estero. Il rispetto delle tradizioni – conclude – è il vero segreto del nostro successo”.

