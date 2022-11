Eventi dicembre, Irpinia in Food a Calabritto

14 SHARES Condividi Tweet

Trecento metri quadri di spazio, un’area food in salsa irpina, un’altra adibita alla vendita di prodotti tipici, al Natale e all’artigianato, concerti, bracieri, ampi parcheggi e un’atmosfera calda e accogliente nella cornice di piazza Matteotti: tutto questo e’ ‘’Irpinia in Food’’, evento in programma a Calabritto il 17 e 18 dicembre 2022.

Non e’ solo una rassegna enogastronomica che mette in vetrina i prodotti tipici irpini, ma una manifestazione che vuole alimentare un’aria festosa nel segno della tradizione, la settimana prima del Natale. Ad organizzarla, il Forum dei Giovani di Calabritto e il Comune di Calabritto in collaborazione con Coldiretti, parrocchia e associazioni locali. L’evento si inaugura alle 18:00 di sabato 17 dicembre, per poi proseguire in tutta la giornata di domenica 18 dicembre (anche a pranzo). Nella mattinata di domenica sarà possibile effettuare escursioni alle cascate di Bard’natore con l’associazione Calabritto Escursioni e degustare poi il menu’ tipico calabrittano in piazza Matteotti al termine delle stesse.

I gruppi musicali che animeranno le due serate, sono ‘’Statale 14’’ e ‘’I Pirati del Liscio’’.

Per info: +39 366 3221659 Forum dei Giovani

