Fondo Valle Sele, Anas: ‘Un mese di cantieri’

Nuovi cantieri sulla Fondo Valle Sele. Da ieri e fino al 10 agosto infatti l’Anas sarà impegnata, in corrispondenza dei muri di sostegno e delle paratie, in interventi di ripristino conservativo del calcestruzzo ammalorato con riflessi sulla normale circolazione stradale. Per tutto il periodo in più tratti sarà istituito il senso unico alternato.

Si legge nell’ordinanza Anas che sarà attivo il “senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 691 Fondo Valle Sele dal km 0+270 al km 31+100, in tratti saltuari della lunghezza massima di 400 m, su corsia di marcia, sinistra o destra in carreggiata unica, a partire dal 6/07/2022 fino al 10/08/2022 nella fascia oraria dalle 07:30 alle 18:30 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti tranne mezzi di soccorso”.

