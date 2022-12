Gerardo Bianco, commemorazione in Aula alla Camera

14 SHARES Condividi Tweet

Oggi alle ore 13 la Camera dei Deputati commemorerà l’onorevole Gerardo Bianco, deceduto a Roma giovedì scorso. Dopo l’intervento del Presidente, tutti i gruppi parlamentari avranno cinque minuti per esprimere la propria partecipazione. Per il gruppo parlamentare Fratelli d’Italia è previsto l’intervento del deputato irpino Gianfranco Rotondi. La commemorazione sarà disponibile in diretta Camera.

