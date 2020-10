Guerriglia a Napoli, Sibilia: ‘Baristi e imprese non protestano così’

20 SHARES Condividi Tweet

Scene di guerriglia urbana ieri sera a Napoli in via Santa Lucia, davanti al palazzo della Regione Campania. I manifestanti scesi in piazza contro le restrizioni anti-Covid, tutti con il volto coperto dalle mascherine, hanno superato lo sbarramento delle forze dell’ordine e lanciato petardi e fumogeni. Necessario il lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Dal corteo anche bottiglie di vetro contro il muro degli agenti, un centinaio, in tenuta antisommossa. Tutto era partito da una manifestazione dei commercianti scattata alle 23, con l’inizio del coprifuoco, davanti alla sede dell’Università Orientale per protestare contro le ordinanze regionali e la prospettiva di nuovo lockdown. Ultras, clan e criminalità organizzata, oltre a gruppi eversivi di estrema destra dietro agli scontri.

“Purtroppo la situazione è degenerata ed è un vero peccato. Questa era una protesta pacifica dei ristoratori, degli imprenditori che chiedevano solo indennizzi e garanzie economiche. Qualche facinoroso ha deciso di infiltrarsi e rovinare tutto”. Così all’Adnkronos l’avvocato Angelo Pisani, tra i promotori, in rappresentanza delle categorie di lavoratori in difficoltà, della protesta. “Noi aderiamo anche ai divieti – aggiunge Pisani – siamo vicini ai presidenti di Regione chiedendo loro che facciano delle richieste di sostegno. I disordini di questa sera rappresentano un grave danno per la città di Napoli e per la gente perbene. Se il problema, per colpa di alcuni facinorosi, si sposta sulla sicurezza, il danno diventa doppio. Noi condanniamo ogni tipo di violenza e caos che non fa bene a nessuno, la nostra rivendicazione era di tutela della salute e per ottenere indennizzi economici”, conclude l’avvocato.

Intanto, ieri pomeriggio il Presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva avuto un colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza, al quale aveva anticipato l’urgenza di istituire un tavolo congiunto Regione-Governo per la definizione di un Piano socio-economico a sostegno di tutte le categorie produttive (dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura) e l’allargamento dei congedi parentali per i genitori di minori e misure di sostegno alle strutture sanitarie private in caso di emergenza posti letto. La Regione invierà a breve una lettera alle associazioni di categoria e alle stesse Camere di Commercio che potranno far pervenire le proprie proposte da sottoporre al Governo, già nella giornata di lunedì prossimo.

“Come governo stiamo concentrando le forze per aiutare gli italiani onesti. Esercenti, baristi, imprenditori, operai, non protestano in questo modo. Chi aggredisce la Polizia è un delinquente. Niente altro”, è il commento sui social del sottosegretario all’Interno, l’irpino Carlo Sibilia del Movimento Cinquestelle.

