22 SHARES Condividi Tweet

Sui social è forte l’emozione per la scomparsa del dottore Angelo Frieri. Diverse le fasce tricolori che hanno voluto esprimere il loro cordoglio.

Luigi D’Angelis, Cairano – “Con le lacrime agli occhi e con il cuore addolorato mi colpisce la scomparsa del dottor Angelo Frieri. Ho pregato per lui perché si compiesse il miracolo per riportarlo in vita. Purtroppo non ce l’ha fatta. È una perdita incolmabile per la famiglia, gli amici, la sanità, l’Irpinia tutta. Una persona meravigliosa, un professionista instancabile, un uomo coraggioso e generoso anche in questo anno terribile dove si è speso con tutto se stesso per servire le persone e l’istituzione che ha onorato con spirito encomiabile e raro. Quando ci incontravamo ricordava sempre con grande orgoglio e amore la sua origine cairanese da parte del padre, anche lui indimenticabile medico. Rimane una grande testimonianza della quale dobbiamo farne tesoro e trarne esempio. Non ti dimenticheremo mai. Ciao Angelo, grazie per le traccia di luce e di amore che hai lasciato nel difficile cammino di questa terra irpina“.

Stefano Farina, Teora – “Non trovo le parole per descrivere il tumulto di sensazioni che provo nell’apprendere questa triste notizia. Il dottore Frieri non era solo un bravo medico, non era solo un professionista che ha combattuto in trincea in questo terribile periodo , non era solo un uomo disponibile e gentile con tutti. Angelo era molto di più! Era, anzi è, perché lo sarà per sempre , l’esempio di come si può essere “il primo” senza perdere il rispetto per “l’ultimo”.

Marcello Arminio, Bisaccia – “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della Comunità bisaccese, esprimo grande dolore per l’inaspettata dipartita del dottore Angelo Frieri, uomo perbene, generoso e instancabile professionista. Ai suoi cari le più affettuose condoglianze“.

Michele Miele, Andretta – “Stasera nessun video. Solo silenzio tanto silenzio per un professionista immenso, un caro amico ma soprattutto un grande uomo. Ciao Angelo. Lo so che ora ci chiedi di non mollare. Ti prometto che non lo faremo e vinceremo anche per te. Ti voglio bene. Mancherai”.

Salvatore Vecchia, Cassano Irpino – “Anch’io voglio ricordare Angelo Frieri, di cui mi ha sempre colpito il garbo e la disponibilità. Protagonista e seduto in ultima fila: il dottore Frieri era così. Non lo dimenticheremo“.

E sono in tanti a chiedere che il nome di Angelo Frieri resti associato per sempre a quello dell’ospedale che ha sempre difeso. Tra questi, lo storico Toni Ricciardi. “L’Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi era la tua vita. Hai combattuto dopo la tragedia del terremoto per salvarlo e rilanciarlo…quando me lo raccontavi ti brillavano gli occhi. Credo che l’Ospedale debba portare il tuo nome. Ciao Angelo Frieri“.

Comments

comments

Condividi su: