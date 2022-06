Itinerari Irpini, si comincia ad Andretta con la Festa della Musica

22 SHARES Condividi Tweet

Un incontro di suoni e generazioni, tra tradizione e nuovi stili. È la Festa della Musica di Andretta, in programma martedì 21 giugno sul Monte Airola. Si comincia nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 per un appuntamento organizzato dal Comune e dal Forum dei Giovani di Andretta. L’intervento è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020: Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

Ad aprire la maratona live i ragazzi del Centro Giada, gli Insuperabili. Ma la musica incontra le altre forme artistiche, quindi spazio per la Scuola di Danza Arcobaleno della maestra Antonella Casale. Due di due. Livio e Manfredi sul palco, come pure Essenza in Duo. Giovani e giovanissimi presenti con le nuove frontiere musicali: da Soul a Lasio fino a Young Broly. Il sound di Evergreen e The Top, in pratica i padroni di casa che rappresentano il nuovo e la storia di Andretta. E ancora Emme Gi, Antonio Guerriero, Scuola di Tarantella Montemaranese e Banda della Posta. Si chiude con il Dj Set sotto le stelle. Prevista sempre dal pomeriggio un’area dedicata ai più piccoli.

“Dopo due anni difficilissimi, con il comparto musica colpito ma non affondato, ricominciamo a respirare e lo facciamo con un appuntamento dedicato ai giovani e realizzato in gran parte dai giovani. Il 21 giugno diamo quindi il benvenuto ad un’estate ricca di eventi che animeranno Andretta e i paesi del circondario”, dice il sindaco Michele Miele. “La partnership con altri comuni nel cartellone di Itinerari Irpini sarà uno dei punti di forza della nostra offerta artistica”.

