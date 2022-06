20 SHARES Condividi Tweet

Il cortometraggio L’Esorcismo dell’Acqua in concorso nella selezione ufficiale della 42esima edizione Fantafestival a Roma, storico festival di cinema horror, fantasy e di fantascienza che negli anni ha ospitato registi del calibro di Dario Argento, Peter Jackson e Sam Raimi.

Il corto, presentato in anteprima mondiale, è un horror soprannaturale scritto, diretto e prodotto da Giuseppe Rossi e interpretato da Sabrina Stara, che narra la storia di una ragazza molto ansiosa perseguitata in un centro termale da spiriti maligni che infestano l’acqua. La ragazza infrangerà le regole della Chiesa Cattolica provando lei stessa a compiere un esorcismo consentito solo ai preti di recitare.

Il regista ha dichiarato che L’Esorcismo dell’Acqua è ispirato narrativamente e visivamente a film come il classico L’Esorcista e i più moderni L’Esorcismo di Emily Rose e The Conjuring, “ma introduce un sostanziale nuovo elemento, la possessione dell’acqua invece che delle persone. L’acqua benedetta è utilizzata per ravvivare la grazia del battesimo, mentre l’acqua esorcizzata per allontanare il male. Pur non essendo ispirato direttamente a una storia vera come i film citati, è basato su fenomeni reali. Il corto è dedicato alla memoria di un mio amico, Don Raffaele Pettenuzzo, scrittore, filosofo, parroco di Paupisi e sacerdote esorcista, scomparso alcuni mesi fa, che è stato uno dei miei consulenti per il progetto.“

Le riprese si sono svolte la scorsa estate a Sant’Angelo dei Lombardi e Contursi Terme. Nel cast anche Jacopo Sallicandro e Maria Dora Giovino. Le musiche originali sono state composte da Mattia Cupelli e Leonardo Cupelli, gli effetti sonori creati da Gabriele Cardullo.

Il Fantafestival si svolgerà presso il Nuovo Cinema Aquila a Roma dal 1 al 5 giugno.

Di seguito il trailer del cortometraggio: https://www.youtube.com/watch?v=nP0KI1gWNSg

Condividi su: