Luca Capuano all’Ariano Film Festival

10 SHARES Condividi Tweet

L’Ariano International Film Festival dà il benvenuto a un nuovo ospite, proveniente dal mondo dello spettacolo e noto a molti per la partecipazione a una serie di successo quale Il Paradiso delle Signore. Si tratta di Luca Capuano, nato a Napoli nel 1977.

L’attore, molto seguito e apprezzato, ha un passato da modello e da teatrante. Tra le sue più importanti collaborazioni, citiamo quelle con Fioretta Mari e Carlo Giuffré. Che la recitazione ce l’abbia nel sangue è fuor di dubbio e si evince anche dalle prove sul piccolo e grande schermo. Il debutto al cinema arriva niente meno che con Carlo Verdone, in L’amore è eterno finché dura. Mentre in televisione si fa conoscere e riconoscere, grazie ai tantissimi progetti di cui è protagonista. Da Cento Vetrine a Le tre rose di Eva, passando per Che Dio ci aiuti, Un posto al sole e Capri. In ciascuno dei suoi personaggi è possibile ritrovare un po’ di quell’eleganza, il carisma e la sensibilità che sempre lo contraddistinguono.

L’appuntamento con Luca Capuano all’AIFF 2021 è per giovedì 29 luglio, alle ore 18.00, in Villa Comunale.

Condividi su: