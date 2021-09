‘Non mi ricandido a Teora’, Farina lascia campo libero

18 SHARES Condividi Tweet

Clamoroso a Teora, dove il sindaco uscente Stefano Farina ha annunciato pochi minuti fa di non partecipare alla tornata elettorale per le amministrative 2021. In un comunicato l’uscente spiega modalità e ragioni: “Per scongiurare un possibile commissariamento conseguente ad un mancato raggiungimento del quorum, rendo noto, con un giorno di anticipo rispetto ai termini di scadenza per la presentazione delle liste, che non prenderò parte con una mia lista alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre”.

E aggiunge: “Dopo un confronto democratico con la quasi totalità dei consiglieri comunali, abbiamo condiviso la scelta di chiudere un ciclo amministrativo di 10 anni con la consapevolezza di aver ottenuto risultati straordinari e mai raggiunti prima d’ora”.

Campo aperto, anzi apertissimo, per Pasquale Chirico. Il giovane sfidante, ora quasi sindaco, dovrà solo valutare se presentare una lista civetta o farsi più di un calcolo e provare la corsa solitaria. La nuova legge abbassa al 40 per cento il quorum di elettori in caso di una sola lista, ma con iscritti Aire e covid meglio non rischiare.

