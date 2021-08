Progetto pilota, Covino: ‘Si marcia a rilento’

14 SHARES Condividi Tweet

“Sul progetto pilota si marcia a rilento, mi auguro che qualcuno non pensi di portare la vicenda a dopo le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre”. Lo dichiara Giuseppe Covino, capogruppo di maggioranza al Comune di Morra de Sanctis e delegato al progetto pilota Snai.

“Tutti i 25 comuni dovevano approvare la convenzione nei rispettivi consigli comunali e bisognava rivedersi a Calitri per eleggere finalmente la nuova governance, il presidente e il comitato. Adesso – prosegue Covino – siamo ad oltre metà agosto e da quando si apprende diversi comuni ancora non hanno portato in consiglio comunale o pubblicato le rispettive convenzioni. Posticipare il voto sul nuovo organismo è un grosso rischio. Si perdono giorni preziosi per la nuova programmazione, ci sono questioni sul tappeto che aspettano risposte concrete come la convenzione con una università campana per far partire i dottorati comunali, 3 milioni annui appostati x i prossimi tre anni. Ci sono opportunità sulle farmacie rurali, i 300 milioni per il risanamento idrogeologico e le strade comunali. Aspettare ancora – conclude – significa rischiare che queste risorse vadano verso le altre 62/72 strategie nazionali e questo non possiamo francamente permettercelo. Mi auguro che entro fine agosto si convochi l’assemblea”.

