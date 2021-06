Sant’Angelo dei Lombardi, apre il centro sportivo di Borgo San Rocco

22 SHARES Condividi Tweet

E’ stato inaugurato domenica pomeriggio il complesso sportivo di Borgo San Rocco-Piazza Diaz a Sant’Angelo dei Lombardi. Un polifunzionale all’aperto e un altro al chiuso. Un campo per il calcio a 5, un campo di bocce e spazi per passeggiare.

Il tutto sarà gestito da “La Vis Cooperativa”, che si è aggiudicata la gara e che gestirà anche la struttura del parco intercomunale. Ci sono voluti anni per arrivare al taglio del nastro, il progetto viene da lontano. “Ma come nello sport a volte conta anche il risultato”, ha detto il sindaco Marco Marandino.

Il costo totale dell’opera è di circa un milione di euro. “La struttura è all’avanguardia ed è già ricercata dai comuni vicini – ha continuato il sindaco -. Spero sia sempre affollata e animata. La mia generazione non ha avuto l’opportunità di giocare in un luogo così attrezzato nell’infanzia e nell’adolescenza e quindi siamo doppiamente felici di consegnare ai nostri giovani e in generale a Sant’Angelo questi campi. E’ una delle aperture di questo periodo, dopo la lunga fase della pandemia, insieme al museo di arte contemporanea. E ne seguiranno altre“, ha concluso.

Per il consigliere comunale Giuseppe Landolfi, delegato allo sport e alle politiche giovanili, “dopo tanto tempo e tanta attesa possiamo consegnare alla comunità la possibilità di usufruire di strutture nuove. Queste permetteranno ai tanti giovani spazi di socialità di sport e altre esperienze. L’ex stadio Mario Saia – ricorda – è stato luogo storico dello sport in zona. Ora ha un’identità nuova e si dà la possibilità a giovani o meno giovani di mettersi in gioco“. Per Filomena Imbriano, presidente Forum dei Giovani di Sant’Angelo, “lo sport è un valore, uno spazio di umanità e civiltà come ci insegna don Luigi Ciotti. In questo luogo possiamo costruire nuove basi etiche e sociali”. Presente all’apertura dei campetti anche Stefano Aquino, presidente Fipav Irpinia-Sannio.

