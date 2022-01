Seggiovie del Laceno, presentate due offerte

12 SHARES Condividi Tweet

Scaduto il termine di presentazione delle offerte per la gara della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori delle nuove seggiovie del Laceno. Negli uffici del Comune di Bagnoli Irpino sono state presentate due offerte “da parte di società leader nel settore, molto qualificate e conosciute“, fa sapere il sindaco Filippo Nigro.

Le buste si apriranno Lunedì 31 Gennaio a Napoli, presso la sede di ACaMIR, l’agenzia campana per la mobilità. “Siamo curiosi di conoscere in dettaglio queste offerte, e siamo molto soddisfatti poiché tutto sembra procedere nella direzione auspicata“, dice Nigro. “L’obiettivo è di vedere funzionanti prima possibile delle seggiovie moderne ed efficienti, in grado di rilanciare la nostra stazione sciistica e l’intero comprensorio, rendendolo appetibile per un numero sempre maggiore di turisti sia nel periodo invernale, che in quello estivo“.

Una volta individuata l’impresa per i lavori, si dovrà predisporre il bando di gara per la gestione degli impianti.

