Teora, Pasquale Chirico parla da sindaco: ‘Un futuro diverso per l’Alta Irpinia’

Il quorum era arrivato domenica pomeriggio, poi la quota dei votanti è risultata molto più ampia del numero minimo: 1069. Teora ha dunque il nuovo sindaco, il giovane Pasquale Chirico. I più votati Saverio Zarra, Elvira Casale e Salvatore De Rogatis.

“Siamo contenti per il risultato, un risultato ampio. Il quorum è stato anche doppiato”, dice. “Questo è un segnale di cambiamento a conferma di quel malcontento che in paese era evidente, come abbiamo detto nelle settimane scorse. Sentiamo il peso della responsabilità di un imminente futuro che deve essere scritto in modo diverso. Senza la presunzione di renderlo migliore. Dobbiamo insieme ai comuni limitrofi cercare di cogliere, insieme, ogni opportunità, per la crescita dell’area. Ci impegneremo per una collaborazione funzionale”.

Lista TEORA LIBERA – ONESTA’ EQUITA’ E SVILUPPO con Pasquale Chirico sindaco: 1014 voti

Salvatore De Rogatis 107

Fabrizio Vitiello 71

Vito Donatiello 106

Zarra Saverio 186

Megaro Giuseppe 35

Luca Ferrara 71

Di Domenico Francesco 88

Antonio Casciano 67

Casale Elvira 169

Stefanelli Marilena 59

