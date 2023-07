Terminio-Cervialto, l’ex Centanni: ‘Chiuso un ciclo, fiero del lavoro svolto’

“Con l’approvazione del rendiconto 2022, avvenuto nell’ultima seduta del Consiglio del 15 luglio 2023 a Montella, si è concluso un ciclo che ha segnato il definitivo rilancio della Comunità Montana Terminio Cervialto. Da Presidente, ho lasciato un Ente completamente risanato nei numeri e nell’immagine. Sono fiero di questo risultato raggiunto insieme ai miei validi collaboratori in soli 3 anni, dal 2019 al 2022, in un contesto storico non semplice visto anche l’insorgere della pandemia.

La Presidenza della Comunità Montana Terminio Cervialto è stato un incarico politico che ho accettato con determinazione, pur sapendo delle enormi difficoltà in cui versava l’Ente ma grazie ad un lavoro certosino i risultati positivi sono arrivati. L’ augurio è che chi guida oggi l’Ente mantenga questo risultato positivo. Sicuramente il risanamento della Comunità Montana darà la possibilità al Consiglio di avere a disposizione quella serenità e quei fondi per poter svolgere l’attività per gli anni in corso”. Così in una nota il sindaco di Calabritto ed ex presidente della Terminio-Cervialto, Gelsomino Centanni.