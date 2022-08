“Sono un animalista, ma soprattutto il proprietario di una cagnetta che quest’inverno ha avuto gravi problemi di salute che hanno comportato e comportano ancora cure molto costose. Fortunatamente la mia famiglia, seppure con qualche difficoltà, ha potuto affrontare la situazione, ma in quei momenti ho pensato a chi, nella mia stessa situazione, per mancanza di soldi non può far curare il proprio animale domestico, condannandolo così ad una morte certa e dolorosa. Gli animali domestici oggi sono rispettati e amati, fanno parte delle famiglie e sono fondamentali, soprattutto per gli anziani. Una misura non universalistica, ma legata al reddito, accompagnata dalla creazione di micro ospedali gestiti dai servizi veterinari delle Asl, credo possa essere un aiuto importante (ed economicamente sostenibile) per le famiglie“, conclude Gambardella.