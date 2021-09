Villamaina: Di Cicilia per il tris, Trunfio ci prova

18 SHARES Condividi Tweet

Stefania Di Cicilia di nuovo in corsa a Villamaina per il terzo mandato. La sindaca uscente trova sulla sua strada Nicola Trunfio, dirigente scolastico a Sant’Angelo dei Lombardi. Liste in campo già da giorni per entrambi. Una delle battaglie elettorali senza sorprese di questa tornata elettorale.

Lista DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE PER VILLAMAINA con Stefania Di Cicilia sindaco:

Nicola Capobianco

Paolino Di Ieso

Vincenzo Di Marino

Giovanni Famiglietti

Lorenza Lepore

Michele Montuori

Antonio Palermo

Angelo Salierno

Giuseppe Trunfio

Maria Valentino

Lista TRADIZIONE E FUTURO con Nicola Trunfio sindaco:

Francosco Caloia

Teresa Caputo

Raffaele Di Ieso

Giuseppe Di Marino

Germano Di Rienzo

Giuseppe Genua

Vincenzo Iaccheo

Gioacchino Mastrominico

Marco Salireno

Tina Salierno

Condividi su: