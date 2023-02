Volontariato a Lacedonia, nasce la Pubblica Assistenza

14 SHARES Condividi Tweet

A Lacedonia nasce la Pubblica Assistenza una nuova realtà del volontariato alto irpino. “Una grande soddisfazione e un grande traguardo che ci consente di offrire nuovi servizi al territorio di Lacedonia”, commenta il Presidente Michele Fede, da anni impegnato nel volontariato e nell’ambito sociale e sanitario.

Tra gli scopi principali: impegno attraverso la tutela dei diritti della persona, pubblica assistenza, soccorso e mobilità sul territorio. “L’associazione – continua il Presidente – attua sul territorio interventi nel settore sanitario, promuovendo una cultura della solidarietà tra i cittadini”.

Nel direttivo anche Pasciuti Leonardo in qualità di Vicepresidente, Caggiano Irene Segretario-Tesoriere e nel ruolo di consiglieri della nascente associazione di volontariato Vece Antonio, Festa Bruno, Tirelli Rossella, Caggiano Michele, Libertazzi Giuseppe, Caggiano Filippo Tiziano e Loi Gavina.

Le sue attività saranno molteplici e per tale motivo il Presidente e i Soci invitano tutti coloro che vogliono aderire alla causa dell’associazione a partecipare a un’assemblea che si terrà a breve. In tale occasione saranno spiegate tutte le attività e gli obbiettivi che l’associazione si pone di raggiungere in collaborazione con il mondo dell’associazionismo locale.

Inoltre, la nascente PUBBLICA ASSISTENTZA LACEDONIA ODV esprime un sentito ringraziamento al consigliere Nazionale ANPAS Ragazzo Giovanni per il prezioso supporto fornito e consigli dati affinché il tutto possa realizzarsi nel miglior modo possibile.

