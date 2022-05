Amministrative 2022: l’Irpinia al voto, i candidati

14 SHARES Condividi Tweet

Nessun Comune al voto in Alta Irpinia, quattordici nel resto della provincia. La tornata delle Amministrative del 12 giugno parte ufficialmente oggi con la presentazione entro le 12 delle liste per il rinnovo delle cariche di sindaco e consiglieri comunali. Due le comunità medio-grandi interessate: Atripalda e Solofra, in quest’ultimo caso la fascia tricolore uscente non potrà più correre. Fermento nell’area ufitana dove invece sono ben quattro i paesi che vanno alle urne: Grottaminarda, Gesualdo, Fontanarosa e Flumeri. Nei primi due casi si tratta di consiliature finite anzitempo. Sul versante calore tenterà il terzo mandato Beniamino Palmieri a Montemarano. Nessun Comune supera i 15mila abitanti quindi non ci saranno ballottaggi, a meno di clamorosi ex equo.

In aggiornamento

Atripalda

Baiano

Capriglia Irpina

Chianche

Flumeri

Fontanarosa

Gesualdo

Grottaminarda

Montemarano

Montemiletto

Pietradefusi

Santo Stefano del Sole

Sirignano

Solofra

