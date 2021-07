Irpinia: 7 positivi, open day Moderna dai 12 anni

18 SHARES Condividi Tweet

Sono 7 i nuovi positivi rilevati dall’Azienda Sanitaria Locale su 512 tamponi. 2, residenti nel comune di Avellino. 1 residente nel comune di Cesinali. 2 residenti nel comune di Monteforte Irpino. 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale. 1, residente nel comune di Venticano.

Sul fronte vaccini ieri si è raggiunta quota 3537. E sulla base delle nuove disposizioni nazionali e regionali si comunica che il vaccino Moderna può essere somministrato anche ai minori a partire dai 12 anni. Pertanto l’Open Day in programma per sabato 31 luglio 2021, con il vaccino Moderna, sarà aperto a tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino a partire dai 12 anni. I Centri Vaccinali di Avellino – Paladelmauro e Grottaminarda saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, consentendo l’accesso libero fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale Soresa.

