Mancato rinnovo delle Rsu e del responsabile per la sicurezza alla Italpack Cartons di Lacedonia: scoppia il caso dopo la richiesta della segreteria provinciale Ugl Chimici, inviata alle altre organizzazioni sindacali presenti nello stabilimento a fine aprile, di riavviare il percorso elettorale e “fornire – si legge – in tempi brevi risposta positiva all’esigenza manifestata dai lavoratori”.

A denunciare la situazione è Gerardo Vece, sindacalista Ugl. “Lo scorso 23 novembre i sindacati Cgil, Cisl e Uil avevano insieme deciso di firmare la proroga del mandato in ragione della situazione epidemiologica e quindi della difficoltà nel poter svolgere le assemblee, oltre al fatto che per le continue assenze precauzionali dovute a contatti con positivi l’esito delle votazioni sarebbe potuto essere falsato”, spiega.

Richiesta accolta dall’amministratore delegato Alfredo Di Nenna. “Si conferma – comunicava la missiva – la piena operatività nelle funzioni nell’agibilità sindacale e nelle prerogative esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fino alla data di assunzione dell’incarico da parte delle nuove rappresentanze”.

La fabbrica conta 104 dipendenti e al momento l’Ugl non ha al suo interno Rsu. “Fu una scelta ragionevole – commenta Vece – ma ora? Non ci spieghiamo perché oggi si continua a tenere fermo il processo democratico all’interno dell’azienda, considerando che altrove le elezioni si sono tenute. Confidiamo quindi in una risposta celere all’istanza dei lavoratori di cui ci siamo fatti portavoce ormai quasi due mesi fa”.

