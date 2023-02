22 SHARES Condividi Tweet

L’ Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi a nome di tutta la Comunità, esprime cordoglio per le vittime e profonda vicinanza alle popolazioni della Turchia e della Siria provate duramente dal terribile sisma verificatosi nella notte tra domenica e lunedì. Una vicinanza che è ulteriormente sentita nel ricordo del tremendo sisma dell’80 che colpì tanti comuni irpini e distrusse intere comunità. L’ esito devastante del terremoto, le migliaia di vittime, le tante persone senza tetto, gli edifici inagibili o completamente distrutti, gli occhi teneri di bambini miracolosamente estratti dalle macerie riportano ad immagini scolpite in ognuno di noi e richiamano al dovere della solidarietà anche per onorare gli aiuti ricevuti nell’80.

Il Comune è pronto a collaborare con le Autorità nazionali, le associazioni e il volontariato per dare il proprio contributo in termini di aiuti. Ha contattato la segreteria dell’Ambasciatore turco a Roma, Omar Gucuk, ed il console onorario a Napoli, Luigi Pietro Rocco di Torrepadula esprimendo direttamente la solidarietà a nome della cittadinanza e dando la propria disponibilità per ogni forma di aiuto.

Condividi su: