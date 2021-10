Agriturismi in Irpinia, incontro Confagricoltura a Sturno

14 SHARES Condividi Tweet

Previsto per domani, 7 ottobre con inizio alle ore 15,30, a Sturno presso l’agriturismo “Il Mulino della Signora”, l’incontro organizzato da Confagricoltura Avellino e Agriturist Campania su “Agriturismi in Irpinia: problemi e opportunità nel post pandemia”. Il post pandemia ha velocizzato lo sviluppo sostenibile economico, ambientale e sociale dei territori rurali.

Indubbiamente, la vacanza in agriturismo è stata la grande protagonista delle vacanze 2021 degli italiani e non solo, con un andamento che è stato decisamente migliore della, purtroppo, tragica annata 2020, ma, in alcune zone, addirittura meglio del 2019. Certo parlare dell’altra faccia del Covid è esagerato, ma registriamo una vera e propria riscoperta delle vacanze in campagna, con gli ampi spazi, i ritmi, il contatto con la natura, le atmosfere familiari ed il buon cibo.

Per la Provincia di Avellino sono 155 le aziende agricole iscritte nell’elenco regionale degli operatori agrituristici tenuto dalla regione Campania, dislocati uniformemente su tutto il territorio provinciale con un’offerta molto variegata che spazia dalla ristorazione, all’alloggio, alla vendita diretta dei prodotti agricoli, all’agricampeggio. E anche nella nostra Provincia in questa estate del 2021 si è confermato il trend positivo registrato a livello nazionale.

Tocca ora riuscire a cogliere e consolidare questa opportunità contribuendo, con le nostre offerte uniche, alla promozione dei territori rurali, una ricchezza nazionale da valorizzare di più. Proprio per qualificare un’offerta che già di per sé è d’eccellenza, Confagricoltura Avellino, con la sua Associazione agrituristica “Agriturist”, ha convocato l’incontro di Sturno, aperto a tutti gli agriturismi iscritti all’Albo Regionale della Campania per affrontare i problemi e i vari adempimenti a cui l’attività è soggetta, ma soprattutto per cogliere le opportunità che si aprono con i nuovi Bandi europei del PSR e quelli straordinari del PNRR per la ripresa post pandemia, di cui ci parlerà il dott. Michele Corbosiero, dell’Assessorato Regionale Agricoltura, responsabile provinciale agriturismo della Provincia, nonché delle interessanti opportunità che si aprono, per il settore turistico più in generale, con la nuova stazione dell’Alta Velocità Hirpinia in Valle Ufita e la Fondazione Sistema Irpinia, il progetto di valorizzazione e promozione del territorio pensato dalla Provincia di Avellino e di cui ci parlerà il dott. Francesco Todisco, consigliere del presidente Vincenzo De Luca per le opere infrastrutturali legate alla stazione Hirpinia e già consigliere per le aree interne della Regione Campania. Le conclusioni dell’incontro saranno tratte dalla Presidente regionale di Agriturist Campania, Giovanna Rispoli De Antonellis, che ci dirà anche su quali linee di percorso intende muoversi l’Associazione nel prossimo futuro.

